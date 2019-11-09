ترامب يسخر من ترشح ملياردير في الانتخابات الرئاسية

أعلنت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن الملياردير ورجل الأعمال البارز مايكل بلومبرغ، انضمامه بشكل رسمي، إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية، حيث قدم أوراقه، كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.
ومن جانبه، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلاإن عمدة مدينة نيويورك السابق، يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.
وأوضحت الوكالة، أن بلومبرغ، أعلن في السابق عدم ترشحه، حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن، ولكن نقلت إحدى الصحفالأميركية في وقت سابق عن مصدر مقرب، من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".
ويصنف وبلومبرغ، المصنف التاسع، في قائمة الأكثر ثراء في العالم، من قبل مجلة فوربس، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار، كما ظل رئيساً لبلدية نيويورك على مدى 12 عاماً.
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