اليابان تشهد انفجار بركاني قريبًا من المناطق السكانية

شهدت الأراضي اليابانية، أمس الجمعة، انفجار بركان ساكورا جيما، وإطلاق سحابة من الدخان والرماد، رُصدت على ارتفاع كيلو مترات.
وتداول مغردون على موقع "تويتر" العديد من مقاطع الفيديو، التي توثق بداية انفجار البركان، وحتى انبعاث الدخانإلى السماء، وفي بعض الصور التي التقطت، كان يظهر البركان قريبا من مناطق سكنية، وفي أخرى ارتفعت أعمدة الرماد لتصبح أعلى من الغيوم.
ويعد هذا البركان، أكبر انفجار للبركان، الذي يقع في جنوبي اليابان منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، حيث أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومتر، كما تعتبر هذه أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو عام 2016.
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