كوريا الشمالية: تراجع فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع الولايات المتحدة

أعلن دبلوماسي كوري شمالي أن فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع الولايات المتحدة تتراجع.

وقال جو تشول سو، رئيس إدارة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "منحنا الولايات المتحدة كثيرا من الوقت، ونحن في انتظار الرد بحلول نهاية هذا العام... لكن يجب أن أقول إن الفرصة تتضاءل كل يوم".

وأضاف، خلال مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو، إن بيونج يانج مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم. لكنها غير مهتمة بإجراء حوار لا يؤدي إلى تحقيق نتائج.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن جو قوله "نحن دائماً على استعداد للاجتماع في أي لحظة. ولكن إذا كان الاجتماع مرة أخرى لمجرد الحديث، وإذا لم نتمكن من توقع نتائج ملموسة، فإننا غير مهتمين بالحوار فحسب".

وأضاف أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية "إهانة غير مقبولة" ويجب رفعها.

وعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لقاءات عدة كان آخرها لقاء استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم بداية شهر أكتوبر الماضي. لكنه لم يسفر، كسابقيه، عن أي نتيجة.