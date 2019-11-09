كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تتحدث عن الحياة في ألمانيا الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن الحياة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية ووصفتها بأنها "بسيطة وأحيانا "مريحة بطريقة معينة

وقالت ميركل، في حديث لصحيفة "سيودويتشه تسايتونغ"، قبيل الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، قالت إن ألمانيا الغربية كانت لديها "فكرة نمطية إلى حد ما" عن الشرق.

وأضافت ميركل، أنها ترعرعت في ألمانيا الشرقية.

وتابعت أن أناسا كثيرين "يجدون صعوبة في فهم أنه كان هناك اختلاف بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية كدولة والحياة الفردية لمواطنيها".

وقالت ميركل "لقد سُئلت عما إذا كنت سعيدة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية وعما إذا كان يمكنني الضحك. نعم، أنا وكثيرون آخرون أولينا أهمية كبيرة إلى التمكن من النظر إلى (أنفسنا) في المرآة كل يوم، لكننا قدمنا تنازلات".

وأوضحت "كثير من الناس لم يرغبوا في الهروب كل يوم أو التعرض للسجن. هذا الشعور يصعب وصفه".

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ولدت ميركل في هامبورغ عام 1954 وانتقلت مع عائلتها إلى ألمانيا الشرقية وهي طفلة عندما عرض على والدها هورست كاسنر وظيفة قس هناك. وترعرعت ميركل في تمبلين وهي بلدة صغيرة شمالي برلين تحيط بها التلال المُتَدَرِجة والبحيرات الخلابة.

ورغم انتماء والدها إلى جناح في الكينسة البروتستانتية عمل مع النظام السياسي، وليس ضده، غير أن السلطات الشيوعية كانت تنظر إلى عائلتها بعين الاشتباه بسبب دوره الديني.

وتوحدت ألمانيا من جديد بعد عام من سقوط الجدار الذي قسمها إلى شرقية وغربية في برلين لثلاثة عقود تقريبا، وكان رمزا للحرب الباردة.

وفي حديثها عن الوقت الذي استغرقه الشرق الألماني للتكيف مع إعادة التوحيد، قالت ميركل لسيودويتشه تسايتونغ "جهود الحرية، أن تتخذ قرار كل شيء، كان يجب تعلمه".

وأضافت "الحياة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت في بعض الأحيان مريحة بطريقة ما، إذ كانت هناك أشياء ليس بوسع المرء التأثير عليها".