القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد، مرشح لتدريب آرسنال خلفا لأوناي إيمري المهدد بالرحيل بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير، أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه، إذا أقال آرسنال إيمري.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول، قد يحل محلي إيمري، لتكرار تجربة برندان رودجرز مع ليستر سيتي.

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وكان ليستر سيتي قد توصل لاتفاق مع سيلتيك الاسكتلندي في شباط/فبراير الماضي، يقتضي بالحصول على مدربه برندان رودجرز.

ويتعرض إيمري لضغوط هائلة في ستاد الإمارات، بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تتم إقالة إيمري، إذا تعرض آرسنال للهزيمة أمام ليستر سيتي، اليوم السبت، حيث سيبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.