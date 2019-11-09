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الخطوط الجوية السعودية تعتزم إستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

تعتزم الخطوط الجوية السعودية، إستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي بعد توقف دام سنوات بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ 2015 .

 

وقال الكاتب الصحفي هاني مسهور في تغريدة له بتويتر، "الخطوط السعودية تبدأ من هذا الأسبوع تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وعدن ورحلة بين جدة وسيئون بأسعار مخفضة" .

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وكانت الخطوط الجوية السعودية تسير ثلاث رحلات اسبوعياً إلى مطار عدن الدولي، قبل إندلاع الحرب، ولكنها توقفت .

 

والخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها .

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