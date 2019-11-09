الهند .. المحكمة العليا تقضي لصالح جماعة هندوسية ضد المسلمين

السبت 9 نوفمبر 2019

قالت وكالة رويترز أن المحكمة العليا في الهند، قضت اليوم السبت، لصالح جماعة هندوسية في معركة قانونية طويلة الأمد على موقع ديني يطالب به المسلمون أيضًا، وهو حكم يمهد الطريق لبناء معبد هندوسي في الموقع.



كما أصدرت المحكمة العليا تعليمات بتوفير أرض بديلة للجماعة المسلمة.

ويدور النزاع حول من يسيطر على الأرض التي تضم أطلال مسجد بابري الذي يعود للقرن السادس عشر ودمره الهندوس في 1992.

وكان المحكمة قد قضت يوم الخميس، باستمرار وساطة جارية بشأن مسجد ”بابري“ المتنازع عليه بين المسلمين والهندوس، وطالبت المسؤولين بتقرير حول مخرجات الوساطة بحلول أغسطس/آب المقبل.

وقالت صحيفة ”ذا هندو“ اليومية الهندية، إن ”لجنة الوساطة في المسألة الحساسة ذات الأبعاد السياسية قدمت تقريرًا فصّلت فيه المرحلة التي وصلت إليها حتى الآن بهذا الخصوص“.

Advertisements

وقدمت اللجنة التقرير، يوم الخميس الماضي، بطلب من اللجنة الدستورية، بحسب الصحيفة نفسها، دون تفاصيل أخرى.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن أي قرار حول الخلاف بين المسلمين والهندوس بشأن أرض مسجد ”بابري“ شمالي البلاد، سيجري تقييمه عقب صدور حكم القضاء.

ويدّعي الهندوس المتطرفون أن المسلمين هدموا في القرن السادس عشر، معبدًا للملك ”راما“ في ولاية ”أوتار براداش“ شمالي الهند، وبنوا مكانه مسجد ”بابري“.

وفي 1949 اقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، ونصبت تمثالًا للملك ”راما“ داخله، واعتبرته مكانًا متنازعًا عليه، مما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.

ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان مسجد ”بابري“ الذي يعود تاريخه إلى عام 1526، في حين يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان بدعوى أن الملك راما الذين يعتبرونه ”إلهًا“ ولد فيه.

يشار إلى أن المسلمين يشكلون أكبر أقلية في الهند، ويمثلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني للبلاد البالغ 1.5 مليار نسمة.