شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في الإمارات خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

Advertisements وتوقع المركز استمرار فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة الى قوية السرعة تؤدي إلى اضطراب البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة مع إنعدام الرؤية الأفقية أحياناً، على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 19:00 اليوم.

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