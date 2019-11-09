أمريكا تبدي رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع الصين

أبدت الولايات المتحدة، السبت، رغبتها في تعزيز التعاون العسكري مع الصين وإعادة رفات الجنود الذين قتِلوا في بكين خلال الحرب العالمية الثانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية حالة من التوتر بين الحين والآخر بسبب الحرب التجارية بين البلدين رغم بوادر إيجابية ظهرت مؤخرا.

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وقال راندال شرايفر المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "البنتاجون"، إن وزير الدفاع مارك إسبر، الذي من المقرّر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنج على هامش اجتماع دولي في بانكوك.

وأضاف أن إسبر سيطلب مزيدا من التعاون بشأن المفقودين بخاصة في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكلٍ متقطّع مع الصينيين، لافتا إلى أن واشنطن ترغب في أن تعود العلاقة مع بكين إلى مستوى أقوى.

وفيما وصفه مراقبون ببداية انفراجة في حرب التجارة بين واشنطن وبكين، ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة قررت إعفاء كمية قيمتها 112 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين من الرسوم التي تقرر فرضها على منتجات صينية في أول أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر الماضي رسوما بنسبة 15% على سلع صينية منها أجهزة التلفزيون والكتب والأحذية الرياضية لأول مرة.