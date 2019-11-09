خبير سابق بالبنتاجون: دعمنا لمصر في الحرب على داعش غير محدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير مارك جينسبرج، الخبير السابق في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن بلاده تقف إلى جانب مصر في حربها على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا دعم واشنطن غير المحدود للقاهرة على هذا الصعيد.

وأشار جينسبرج في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن واشنطن تتفهم الصعوبات الناجمة عن قتال داعش الإرهابي في شمال سيناء في منطقة عمليات داخل مدن المحافظة المأهولة بالسكان شمال شرقي البلاد.

وطوال السنوات الماضية يواصل الجيش المصري توجيه ضربات قوية لتنظيمات إرهابية يتركز نشاطها في شمال سيناء، مع محاولته تجنب التأثير على حياة المدنيين في المنطقة.

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والأسبوع الماضي أعلن الجيش حصيلة جديدة لعمليات خلال 6 أسابيع، قائلا في بيان إن قواته قضت على 83 إرهابيا، وفجرت نحو 380 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف عناصره.

ولفت الخبير السابق في البنتاجون إلى انتشار تنظيم داعش الإرهابي في بلدان عدة بالشرق الأوسط، لكن خبراء يعولون على تراجع قدرات التنظيم بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي أواخر الشهر الماضي في غارة أمريكية غربي سوريا.