صحيفة: الأرض تهتز تحت النظام الإيراني في العراق ولبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت صحيفة الوطن إن الشعبين في العراق ولبنان يشهدان حراكاً شعبياً غير مسبوق يجمعهما المطالب المحقة ويتميزان بأنهما قهرا التركيبة الطائفية التي راهن عليها حملة الأجندات، وأثبتا وحدة ووعياً كبيرين في مواجهة التحديات الكارثية التي باتت عليه الحال في كلا البلدين متسائلة عن مصير ثروات تلك البلدان.



وخلصت الصحيفة الى ان الارض تهتز تحت النظام الإيراني وهو يرى كيف أن صرخة طفل أو شعاراً أو تجمعاً كفيل بتعرية كل الوهم الذي حاول إقناع نفسه وأتباعه وأدواته به، فالشعوب تعرف أوطانها وأوجاعها وأعداءها جيداً ولا تحتاج لمن يتوهم بأنه يمكن أن يجب عنها النظر عن مواقع الخلل، فتدخلات إيران والفساد والطائفية والمحسوبيات والمال السياسي والتحزب الأعمى وغياب القانون وانعدام المساءلة هي أعداء الشعوب التي تحول الحياة فيها إلى جحيم.

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