الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم زيارة العراق

أوصت ​وزارة الخارجية الروسية​ المواطنين الروس بعدم زيارة ​العراق​ ب​المستقبل​ القريب. يذكر انه دخلت المظاهرات الاحتجاجية في ​بغداد​ وعدد من المحافظات العراقية أسبوعها الثالث اليوم. ويصر المتظاهرون في العراق، على تحقيق مطالبهم التي أصدروها في بيان قبل عدة أيام، وتتضمن: إقالة ​حكومة​ التي يتهمونها بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين، حل البرلمان، تنظيم ​انتخابات​ مبكرة بقانون جديد، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة.

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