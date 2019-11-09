سريع: الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تجسسية معادية في نجران

أكّد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن " الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط ​طائرة​ تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة ​نجران​ بعد قيامها باعمال عدائية داخل الاراضي اليمنية. وتم استهدافها بسلاح مناسب".



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