أكّد الوزير السابق ​يوسف سلامه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوجهًا ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالقول: "فخامة الرئيس، هل قدرك أن تشهد دائما على نهاية مرحلة؟ عساك تعاكس، لديك فرصة وحيدة تنقذ بها عهدك وتؤسس فيها لمرحلة جديدة تبني من خلالها دولة العدالة، إختر رئيس ​حكومة​ قادرا وشفافا، وقع معه مرسوم حكومة أمر واقع مستقلة، واجه بها ​مجلس النواب​، وليتحمل هو مسؤولية التعطيل إن شاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف سلامه للرئيس عون: اختر رئيس حكومة قادرا وشفافا وواجه مجلس النواب بحكومة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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