سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا ​الدولار​ والعملات الصعبة متوفرة عند الصرافين، مهما كانت المبالغ، بسعر السوق السوداء، وغير متوفرة لدى ​المصارف​؟، هل هناك تهريب مدروس ومبرمج بين المصارف ومحلات الصيرفة، يدفع ثمنها المواطن او المؤسسة، لكي يجني الفريقان أرباحا خيالية، مستغلين ​الأزمة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لماذا الدولار والعملات الصعبة متوفرة عند الصرافين وغير متوفرة لدى المصارف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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