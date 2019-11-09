هاشم: لا لانتظار تحذير البنك الدولي وإشارات الاتحاد الأوروبي وإنذار بومبيو لندرك حجم الأخطار التي تنتظرنا

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر مواقع ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أنه "علينا أن لا ننتظر تحذير ​البنك الدولي​ وإشارات ​الاتحاد الأوروبي​ وإنذار وزير ​الخارجية الاميركية​ المبطن لندرك حجم الأخطار التي تنتظرنا. اذا لم نبادر الى اتخاذ كل الخطوات لإنقاذ وطننا، بالإسراع لتشكيل ​حكومة​ انقاذية جامعة تستجيب للتطورات المستجدة، ومتابعة خارطة طريق ​الدولة المدنية​، باقرار قانون ​انتخابات​ يعتمد ​لبنان​ دائرة واحدة فوق النظام النسبي. وكما في كل الظروف المشابهة تطل فئة مستغلة لتشبع جشعها وتزيد من وجع الناس برفع الأسعار من دون حسيب او رقيب وهذا ما يستدعي تحرك ​حماية المستهلك​ لوضع حد للتفلت الذي يسود الأسواق ويحمل المواطنين اعباء إضافية لم يعد قادرا على تحملها".

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