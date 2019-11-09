لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "سلطة الفراغ تتمهل في ​تشكيل الحكومة​، وتُشيطِن ثورة الناس وتُحمّلها مسؤولية ​الأزمة​. هذا حافزٌ إضافي للثورة كي تطيح بأنانياتكم السلطوية. المصاهرة أصبحت كُلفتها إنهيار البلد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: المصاهرة أصبحت كُلفتها إنهيار البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.