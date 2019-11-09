العيون.. إيقاف أربعيني متخصص في تهريب ”المعسل” الخاص بشيشة

تمكنت العناصر الأمنية في ولاية أمن العيون من إيقاف أربعيني، يعد من أكبر مروجي مادة “المعسل”، الخاص بـ”الشيشة” على مستوى شارع 20 غشت وسط المدينة .

وحسب مصادر محلية، فإن المتهم ضبط متلبسا بحيازة 03 كيلوغرامات من التبغ “المعسل” المهرب، فيما أسفرت عملية البحث عن حجز كمية أخرى من التبغ نفسه، قدرت في 140 كيلوغراما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بالتهمة نفسها، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسرقة السيارات.

يذكر أن المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة في انتظار تقديمه إلى لعدالة.