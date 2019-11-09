زوجة أخنوش تستعد لافتتاح “موروكومول” الرباط

تستعد زوجة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة عزيز أخنوش، لإعطاء انطلاقة أشغال بناء مشروعمركب تجاري قرب مدينة الرباط، شبيه بمركب «موروكو مول» الذي تملكه بمدينة الدار البيضاء. وكشفت مجلة«إيكونومي إي أنتربريز» المتخصصة أن المشروع، الذي سجل تأخرا في الانطلاق ناهز سنتين، بات جاهزا، حيثتمكنت سلوى أخنوش، رئيسة مجموعة «أكسال»، من استكمال التركيبة المالية للمشروع، وإقناع العلامات التجاريةاللازمة لإقامة المركب التجاري.

وأوضحت المجلة أن المشروع، الذي سيمتد إلى 4 هكتارات ونصف قرب وادي أبيرقراق، سيتطلب استثمارات إجمالية تناهز المليار درهم، وسيوفر 3 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.