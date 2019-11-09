حالة الطقس: موجة الحر تستمر ويحتمل سقوط أمطار محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تستمر موجة الحر اليوم، السبت، كما يتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة في السهل الساحلي.

ويكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في ساعات الظهر، بينما تهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 31 – 21، صفد 25 – 17، طبرية 34 – 22، الناصرة 28 – 19، حيفا 30 – 23، يافا 28 – 19، القدس المحتلة 26 – 19، عسقلان 27 – 19، عين جدي (البحر الميت) 32 – 26، بئر السبع 29 = 17، أم رشرش (إيلات) 32 – 23.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن تشتد موجة الحر، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية، بينما تهب رياح شرقية نشطة في كافة أنحاء البلاد، ويكون الجو غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على حالة الطقس يوم الإثنين.