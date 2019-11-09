ذمار.. مليشيا الحوثي تفرج عن 44 عاملا اختطفتهم من نقاط التفتيش

السبت 9 نوفمبر 2019

أفرجت مليشيا الحوثي الانقلابية عن 44 عاملاً سبق وأن اختطفتهم وهم في طريقهم للعمل في المحافظات المحررة.



وذكر مصدر حقوقي أن المختطفين المفرج عنهم من سجون مليشيات بمحافظة ذمار هم مواطنين من أصحاب المهن الحرة والأيادي العاملة يتم احتجازهم في النقاط الحوثية بين ذمار ومحافظة البيضاء ونقلهم إلى سجن الأمن المركزي والبحث الجنائي.

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وتابع المصدر أن مليشيات الحوثي تطلق هؤلاء المختطفين وتطلق عليهم (المغرر بهم) في محاولة لها اصطناع مواقف إنسانية وغالبا إلى التخفيف من الاكتظاظ في سجونها.

وكانت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار قد أعلنت أمس الخميس اطلاقها ل44 مختطفاً من إحدى السجون في المحافظة.