لعدم دعم الجبهات.. مليشيا الحوثي تقيل عقال حارات من عملهم الاجتماعي

السبت 9 نوفمبر 2019

أقالت مليشيا الانقلاب الحوثية عددا من عقال الحارات في العاصمة صنعاء، لعدم انصياعهم للتعليمات الحوثية في تجهيز قوافل غذائية متنوعة لدعم جبهات القتال الحوثية.



وأكد عقال الحارات ان المليشيا أقالت عدد كبير من زملائهم عقال الحارات، نتيجة عدم خضوعهم وانصياعهم للتعليمات الحوثية المختلفة، وعلى رأسها الزج بأبناء سكان الأحياء صغار السن بالقوة في جبهات القتال الحوثية.

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وتابعوا أن الميليشيا لم تكتفِ بإقصاء زملائنا من عملهم الاجتماعي كعقال حارات؛ بل حرمت معظمهم من وظائفهم الحكومية، ومن أبسط مقومات المعيشة كالغاز المنزلي، والمساعدات الغذائية الدولية التي تتحكم في طرق وآليات وأساليب توزيعها.

وشكا عدد من عقال الحارات المعارضين لبرامج وسياسات الميليشيا الابتزازية والطائفية، من استمرار تعرضهم لسلسلة كبيرة من المضايقات والضغوطات والتهديدات والوعيد الحوثية.

ولفتوا إلى تعرضهم لضغوط كبيرة من قبل الجماعة الانقلابية، شمل بعضها الترغيب بمنح المناصب والرتب الأمنية والعسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة.