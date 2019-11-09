صنعاء.. استنفار غير مسبوق للمليشيا عشية ذكرة المولد

السبت 9 نوفمبر 2019

قالت مصادر أمنية إن مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استحدثت نقاط تفتيش في عديد شوارع بالعاصمة صنعاء، عشية فعاليتها السياسية «المولد النبوي» للعام 1441هـ بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة.



وذكرت المصادر أن المليشيات نشرت عناصرها بشكل مكثف على مداخل العاصمة صنعاء وشوارعها الرئيسة.

وتابعت المصادر أن المليشيات الحوثية نشرت نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة وعلى مسافات متقاربة، وعلى مداخل أحيائها ومداخل العاصمة، وتقوم بتوقيف المارة من السكان وتطالبهم بإبراز هوياتهم الشخصية وتعتقل من لا يملكها وتقتاده إلى سجونها.

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ووفق المصادر فإن المليشيات تقوم بتفتيش الهواتف المحمولة والسيارات بصورة دقيقة وغير اعتيادية والاطّلاع على محتوياتها بشكل غير قانوني ينتهك الحريات الشخصية.

وطبقاُ للمصادر فإن هذه الإجراءات الشديدة وغير المسبوقة التي اتخذتها المليشيات تتزامن مع حملة اعتقالات واسعة لمواطنين اتهمتهم بمناهضتها وعدم موالتهم لها.

يأتي ذلك عشية الفعالية السياسية الكبرى التي تعد لها المليشيات الحوثية منذ أكثر من شهر تحت مسمى «ذكرى المولد النبوي» والتي ستقام في ميدان السبعين ظهر اليوم السبت 12 ربيع أول.