بالفيديو.. الموقف الامني قرب جسر السنك صباح اليوم

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للموقف الامني قرب جسر السنك وسط بغداد صباح اليوم. ويظهر في المقطع تواجد عدد من المتظاهرين قرب الجسر، فيما انتشر عناصر قوات مكافحة الشغب على الجسر.



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