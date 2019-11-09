بالوثيقة.. قرار من المرور بشأن العجلات ذات الزجاج المضلل

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اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، قرارا بشأن العجلات ذات الزجاج المضلل.
وجاء في وثيقة حصلت الخليج 365، نسخة منها انه "تقرر منع قيادة اي عجلة ذات زجاج مضلل او تحمل ستائر بدون استثناء".
وعزت سبب ذلك الى "ان هذه الظاهرة لها آثار سلبية على الوضع الامني والاجتماعي".
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