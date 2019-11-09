بيونج يانج تحذر مجددا من تضاءل فرص الحوار مع واشنطن

حذر جو تشول سو، رئيس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية من تضاؤل فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع الولايات المتحدة تتراجع.

وقال سو: "منحنا الولايات المتحدة كثيرا من الوقت، ونحن في انتظار الرد بحلول نهاية هذا العام.. لكن يجب أن أقول إن الفرصة تتضاءل كل يوم".

وأضاف سو، خلال مؤتمر في موسكو، أن بيونج يانج مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم، لكنها غير مهتمة بإجراء حوار لا يؤدي إلى تحقيق نتائج.

وأكد أن بلاده دائما على استعداد للاجتماع في أي لحظة، مشيرا إلى أنه إذا كان الاجتماع مرة أخرى لمجرد الحديث، وإذا لم نتمكن من توقع نتائج ملموسة، فإن بيونج يانج غير مهتمة بالحوار.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية "إهانة غير مقبولة" ويجب رفعها، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق على تصريحات سو.

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وخلال أقل من أسبوع، تتحدث كوريا الشمالية عن أن قنوات الحوار مع واشنطن "تضيق"، بعدما أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفها لبيونج يانج على أنها دولة راعية للإرهاب.

ونددت خارجية كورية الشمالية بالوثيقة الأمريكية، معتبرة أنها "استفزاز خطير ذو دوافع سياسية"، بحسب ما جاء في وكالة أنبائها الرسمية، الثلاثاء الماضي.





وانسحبت كوريا الشمالية، الشهر الماضي، من محادثات نووية مع الولايات المتحدة على مستوى فرق العمل نُظّمت في السويد، مشيرة إلى شعورها بالإحباط جرّاء عدم تقديم واشنطن حلولا "جديدة وخلّاقة".

ومنذ أن انتهت قمة هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/ شباط، بخلاف حول تخفيف العقوبات وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وطالبت بيونج يانج واشنطن باقتراح نهج جديد بحلول نهاية العام ونفّذت سلسلة تجارب صاروخية، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما أعلنت اختبار "قاذفة صواريخ متعددة كبيرة الحجم".