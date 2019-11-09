وزير الدفاع البوليفي: لن نزج بالجيش في الاحتجاجات

أكد وزير دفاع بوليفيا، خافيير سافاليتو، أن سلطات بلاده لن تزج بالجيش لفض الاحتجاجات في البلاد.
ونقلت وكالة "إي بي آي" عن وزير الدفاع، قوله: إن "الرئيس إيفو موراليس وحكومتنا قد أصدرا أمرا للقوات المسلحة بعدم إجراء أي عملية لفض الاحتجاجات في أي مدينة بأي حال من الأحوال".
كما أعرب الوزير عن أسفه لكون عدد من مراكز الشرطة تعرب عن قلقها إزاء ما يحدث في البلاد.
يذكر أن الاحتجاجات في بوليفيا اندلعت بسبب خلاف على نتائج الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر وتستمر حتى يومنا هذا.
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