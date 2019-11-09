جاويش أوغلو: تركيا حققت انتصارا عسكريا ودبلوماسيا في سوريا

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "بلاده تمكنت من تحقيق انتصار على الصعيدين العسكري والدبلوماسي في ​سوريا​، عبر إفشال خطة إنشاء ممر إرهابي في القسم الشمالي هناك".

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو، خلال مشاركته في فعالية لأصدقاء منظمة ​الهلال الأحمر التركي​ بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأوضح جاويش أوغلو أن "​تركيا​ استطاعت خلال الفترة الماضية عبر جهودها العسكرية والدبلوماسية، إحباط مؤامرة كبيرة في سوريا"، مشيرًال الى "أننا قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".

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وأشار إلى أن "الهلال الأحمر التركي قدّم ​مساعدات​ إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي ​تل أبيض​ و​رأس العين​ شمالي سوريا، وأن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا".

وفي 9 تشرين الأول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش الوطني​ السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل ​أنقرة​ و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع ​روسيا​ في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.