بومبيو: تعامل طهران مع مفتشة الوكالة الذرية ترهيب شائن

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تعامل إيران مع مفتشة بالوكالة الذرية بأنه "ترهيب مشين"، داعيا طهران إلى حل "جميع القضايا المفتوحة مع الوكالة بشكل فوري، ومنح مفتشي الوكالة الامتيازات والحصانات التي يحق لهم الحصول عليها".
وأعرب بومبيو في بيان عن أسفه "لعدم إبداء طهران التعاون اللازم والكافي مع الوكالة"، معبرا عن دعم واشنطن التام لأنشطة المفتشين.
ولفت الى أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء القضايا التي أثارتها الوكالة في اجتماع خاص لمجلس محافظيها".
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