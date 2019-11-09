الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" بكسر هجوم في الحديدة

أعلنت قوات ​الجيش اليمني​ التابعة للحكومة الشرعية عن "مقتل وإصابة العديد من جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، خلال محاولتها التقدم في محافظة ​الحديدة​ غرب اليمن". وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن "مجاميع مسلحة للحوثيين شنت هجوما واسعا من عدة اتجاهات على مواقع ​القوات​ المشتركة شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، استخدمت خلاله مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية". وأشار المركز إلى "تنفيذ عمليات تمشيط واسعة لملاحقة من تبقى من الحوثيين وتأمين المناطق". ويعد هجوم الحوثيين هو الثاني من نوعه في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلن الجيش مساء الخميس، صد هجوم مماثل لمقاتلي الجماعة غرب المديرية ذاتها، وتكبيد عناصرها خسائر في الأرواح والعتاد.

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