ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الغامضة بسبب السجائر الإلكترونية في أميركا

سجل مسؤولون بقطاع الصحة في أميركا 2051 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة وحالتي وفاة جديدتين نتيجة مرض غامض بالجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني، مما يرفع عدد الوفيات إلى 39.
والأسبوع الماضي، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 1888 إصابة و37 حالة وفاة نتيجة هذا المرض.
وحتى الخامس من تشرين الثاني الحالي، أكدت الهيئات الأميركية المختصة وفاة 39 شخصا نتيجة المرض المرتبط بالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
ولم يربط المحققون هذه الوفيات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى أن زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي المادة ذات التأثير النفسي في الماريجوانا، ويمكن أن تكون عاملا ينطوي على خطورة.
وعلى خلفية سلسلة الأمراض التي تصيب مدخني السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، وعدت الإدارة الأميركية بحظر جميع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النكهات الصناعية.
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