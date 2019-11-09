والد مؤسس "ويكيليكس": ابني قد يموت بالسجن لكشفه جرائم حرب

أعلن والد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، جون شيبتون، عن أن ابنه "قد يموت في السجن بعد 9 سنوات من "المطاردة لكشفه حقيقة جرائم حرب".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح شيبتون أنه "زار ابنه في السجن قبل يومين، وأنه يجب أن "يواجه الحقيقة المرة" أن ابنه قد يموت في السجن".
يذكر أن الولايات المتحدة تتهم جوليان أسانج بالتجسس وتطالب بتسليمه بعد نشر مواد حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وحصل مؤسس "ويكيليكس" على حق اللجوء في سفارة الإكوادور بلندن عام 2012. واعتقلته السلطات البريطانية في نيسان الماضي، حيث أخرجته الشرطة من مبنى السفارة.
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