والد مؤسس "ويكيليكس": ابني قد يموت بالسجن لكشفه جرائم حرب

أعلن والد مؤسس موقع "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​، جون شيبتون، عن أن ابنه "قد يموت في السجن بعد 9 سنوات من "المطاردة لكشفه حقيقة جرائم حرب".

وبحسب صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، أوضح شيبتون أنه "زار ابنه في السجن قبل يومين، وأنه يجب أن "يواجه الحقيقة المرة" أن ابنه قد يموت في السجن".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ تتهم جوليان أسانج ب​التجسس​ وتطالب بتسليمه بعد نشر مواد حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في ​العراق​ و​أفغانستان​.

وحصل مؤسس "ويكيليكس" على حق اللجوء في سفارة ​الإكوادور​ بلندن عام 2012. واعتقلته السلطات البريطانية في نيسان الماضي، حيث أخرجته ​الشرطة​ من مبنى السفارة.

