تقرير أممي: 60 ألف طفل مهاجر من دون معيل في إيطاليا

أفاد ​تقرير​ أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة "اليونيسف" و​المنظمة الدولية للهجرة​، بأن "​إيطاليا​ فيها 60 ألف طفل مهاجر من دون معيل، وجميعهم بحاجة لدعم حتى تجاوزهم سن البلوغ".

وأوضح التقرير أن "​الأطفال​ وصلوا إيطاليا بين عامي 2014 و2018"، مشيرًا إلى "التحديات التي يواجهها المهاجرون ​الشباب​ وفي مقدمتها التمييز والعثور على وظائف ومشاكل البيروقراطية ونقص المعرفة القانونية".

وتضمن التقرير توصيات للسلطات الإيطالية وللاتحاد الأوروبي و​المجتمع المدني​ بخصوص ​المهاجرين​.

