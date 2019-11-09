تقرير أممي: 60 ألف طفل مهاجر من دون معيل في إيطاليا

أفاد تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمنظمة الدولية للهجرة، بأن "إيطاليا فيها 60 ألف طفل مهاجر من دون معيل، وجميعهم بحاجة لدعم حتى تجاوزهم سن البلوغ".
وأوضح التقرير أن "الأطفال وصلوا إيطاليا بين عامي 2014 و2018"، مشيرًا إلى "التحديات التي يواجهها المهاجرون الشباب وفي مقدمتها التمييز والعثور على وظائف ومشاكل البيروقراطية ونقص المعرفة القانونية".
وتضمن التقرير توصيات للسلطات الإيطالية وللاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني بخصوص المهاجرين.
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