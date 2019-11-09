صندوق النقد يوافق على شريحة بقيمة 450 مليون دولار من قرض لباكستان

أثنى ​صندوق النقد الدولي​ على الأداء ال​اقتصاد​ي ل​باكستان​ ووافق على الخطوات التالية ممهدا الطريق أمام الافراج عن شريحة بقيمة 450 مليون ​دولار​ من قرض قيمته ستة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات. ومع إعطاء مجلس صندوق النقد الدولي ​الضوء​ الأخر يصبح بإمكان المؤسسة المالية ومقرها ​واشنطن​ تقديم 450 مليون دولار لمساعدة اقتصاد ​الدولة​ الواقعة في جنوب آسيا، تضاف إلى مليار دولار تم الإفراج عنها في تموز. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو في بيان إنه "على الرغم من ​البيئة​ الصعبة، كان تنفيذ البرنامج جيدا وتمت تلبية جميع معايير الأداء لنهاية أيلول بهوامش مريحة"، لافتا إلى مؤشرات على تحسن الاستقرار الاقتصادي ومنها تدابير للانتقال إلى سعر صرف مرن وتباطؤ التضخم المتوقع أن يصل إلى ما دون 12 بالمئة العام المقبل، داعيا إلى مزيد من الجهود للتصدي لغسل الأموال و​تمويل الإرهاب​.

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