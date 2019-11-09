مصادر مالية للجمهورية: لحكومة إنقاذ سواء سمّيت تكنوقراط أو اختصاصيين

دعت مصادر مالية واقتصادية، عبر "الجمهورية"، الى فهم لجوء ​المصارف​ الى إقفال أبوابها طوعاً اليوم، على انه إنذار مُبكر لِما يمكن الوصول إليه من إقفال طيلة الفترة الفاصلة عن ​تشكيل الحكومة​ العتيدة، في حال عدم التجاوب مع ما يمكن أن يُخرج البلاد ممّا هي فيه بأسرع وقت ممكن، والاكتفاء بالخسائر التي لحقت بالبلاد حتى اليوم.

وأضافت انّ "التأخير في تشكيل الحكومة واستمرار التَلهّي بحركة ​الاتصالات​ وما حملته من الشروط والشروط المضادة، لا يفيد، في وقت باتَ من المُلحّ التفكير بحكومة إنقاذ، سواء سمّيت تكنوقراط أو اختصاصيين او غير ذلك، فالتسميات الدولية لا يمكن تطبيقها في ​لبنان​، ذلك انّ هذا البلد له خصوصياته في كل تعبير وتوصيف، لأنّ المهم أن تُشَكل حكومة تُحدث الصدمة المطلوبة، وتضع حداً للتدهور الذي دخلنا في بدايته والذي يقود الى النفق المظلم".