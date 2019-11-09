كشفت مصادر مطّلعة على نتائج لقاء ​بعبدا​ بين ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الحكومة​ المستقيلة، لـ"الجمهورية"، انّ رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ كان واضحاً أثناء حديثه، فأكد انه لا يمكنه قبول تكليفه مهمة ​تشكيل الحكومة​ ما لم يُعط ​الضوء​ الآخر "لتشكيل حكومة تُحدث صدمة حقيقية وإيجابية تقود الى إحياء الثقة بالبلد ومؤسساته، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فَتّشوا على غيري"، وهو ما فسّر بأنها حكومة خالية من الحضور السياسي ومن الأسماء النافرة التي تثير الاستفزاز المتبادل.

وأكدت المصادر عينها انّ ​الرئيس ميشال عون​ عَبّر عن قبوله بهذا الطرح الذي سيكون مدار مناقشة فور التفاهم على العنوان الرئيس للتشكيلة الحكومية، داعياً الى الوقوف على رأي كلّ من "​حزب الله​" و"أمل"، اللذين عَبّرا عن الحاجة الى حكومة لا تخلو من الحضور السياسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجمهورية": الحريري لن يشكل حكومة لا تُحدث صدمة حقيقية وإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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