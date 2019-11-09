الجمهورية: حزب الله فشل في ثَني الحريري عن قراره برفض تشكيل الحكومة

علمت "الجمهورية" انّ "حزب الله" فشل في ثَني رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري عن قراره برفض تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات، فإنّ اللقاء الأخير بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل كان صريحاً في مجمله وودياً، لم يأتِ فيه الحريري على أيّ كلام يوحي بأنه يرفض حكومة تضم "حزب الله"، بل على العكس ذَكّر بالعلاقة التفاهمية التي كانت تسود بينه وبين وزراء الحزب.
ولفتت المعلومات الى أنّ "خليل نقل الى الحريري موقف الحزب الذي يرى أن يكون الحريري شريكاً أساسياً في حل الازمة الحكومية الراهنة"، وأكد له ما مفاده "اننا معاً يجب ان نتعاون لنُخرج البلد من هذه الازمة، إنّ الحزب يرى انه لا بد للحريري من أن يتحمل المسؤولية... ونحن معك".
وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري ظل على موقفه الرافض، الّا انّ حسين أبلغه ما مفاده "اننا لا نعتبر ما قلته (حول الرفض) جواباً نهائياً، ولنترك الأمر للاتصالات التي ستستمر".
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