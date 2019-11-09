الجمهورية: الامور ما زالت متوقفة عند رفض الحريري العودة الى رئاسة الحكومة

أكدت مصادر معنية بحركة ​الاتصالات​ لـ"​الجمهورية​" انه "حتى الآن ما زالت الأمور تراوح في دائرة الفشل، الّا انّ ما يحصل في المشهد الحكومي هو تمويه الفشل في صياغة حلول للأزمة الحكومية الراهنة بعنوان عريض مفاده انّ المشاورات مستمرة، فيما الحقيقة خلاف ذلك، لأنّ ما يجري من اتصالات لم يلامس الايجابية ولو بشكل طفيف، وما زال يدور في حلقة مفرغة".

وعلمت "الجمهورية" انّ الامور ما زالت متوقفة عند رفض رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ العودة الى ​رئاسة الحكومة​، حيث لم تنجح الاتصالات معه لثَنيه عن هذا الرفض، وخصوصاً من قبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الذي عاد وأرسل له أكثر من رسالة مع الوزير ​علي حسن خليل​ تؤكّد عليه العودة الى تحمّل المسؤولية.