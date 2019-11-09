الجمهورية: موفد فرنسي يصل الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل

أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "الجمهورية" انّ موفد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ مدير دائرة شمال ​افريقيا​ و​الشرق الأوسط​ في ​وزارة الخارجية الفرنسية​، السفير كريستوف فارنو، سيصل الى ​بيروت​ مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين ومجموعة من رؤساء الأحزاب اللبنانية الممثلين في ​الحكومة​ وفي المعارضة، وشخصيات مختلفة اختيرت بعناية.



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