أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ انّ "الوضع وحراجته يُحتّم عودة رئيس الحكومة المكلف ​الحريري​ الى ​رئاسة الحكومة​، وقال بري أمام زوّاره: "انّ أجواء البلد المتردية، إن على المستويين الاقتصادي والمالي او على مستوى قلق الناس، يمكن لَملمتها في ظل وجود حكومة في أسرع وقت، والمعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة، وعلى طريقة الجرّافة، بدءاً بنزع فتيل ​الأزمة​ والشروع فوراً في إصلاح وتصحيح اقتصادي ومالي، فالبلد خسر وقتاً كثيراً، والامكانات موجودة لتصحيح مسار ​السفينة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا لتشكيل حكومة في أسرع وقت: المعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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