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واشنطن تحث إيران على حل خلافاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مساء الجمعة إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بسبب المشكلات التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن الوكالة الدولية أعلنت أنها اكتشفت أدلة على وجود مواد نووية محتملة لم يتم الإعلان عنها في إيران. ولم تقدم إيران تفسيرا منطقيا للمواد التي تم اكتشافها، ويتعين عليها أن توضح من أين جاءت تلك المواد وأين هي الآن.

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ونقلت بلومبرج عن بومبيو قوله في البيان "لقد علمنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن إيران احتجزت مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هذا أمر مشين وعمل ترهيبي لا مبرر له".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى "حل كل مشكلاتها المفتوحة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يذكر أن إيران تقترب من أزمة نووية جديدة بسبب عدم تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية الذين يحققون في عينات مشعة تم اكتشافها في موقع حددته إسرائيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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