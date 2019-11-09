وفاة طفل غرقا في ترعة الباز بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

توفي طفل غرقا في ترعة قرية الباز بدمياط، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما أثار حالة من الحزن والاستياء بين أهالي مركز الزرقا.

وتلقت أسرة الطفل محمد محمد سعد، البالغ من العمر 4 أعوام، نبأ وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذه، وجرى إخطار رجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وفي أكتوبر شهدت قرية سواحل كفر البطيخ غرق طفل في وقت، بينما طالب الأهالي بتكثيف التواجد الأمني حرصا على حياة الأطفال.