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مايكل بلومبرج يقدم أوراقه تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج، الجمعة، الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ألاباما.

ولم يحسم الملياردير، البالغ 77 عاما، خوضه السباق الرئاسي، مشيرا إلى أنه ما زال يفكر في الأمر، غير أن تقديم أوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة أمامه، تمهيدا لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكان الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك طيلة 12 عاماً قال في مارس/آذار إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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لكن صحيفة نيويورك بوست نقلت عن مصدر مقرب من بلومبرج قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف، في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ بلومبرج الذي كسب ثروة في وول ستريت، وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز.

ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز المرشحين، لكن المرشح الرابع عمدة إنديانا بيت بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز أيضا تقدماً في استطلاعات الرأي.

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