الملياردير مايكل بلومبرغ يعلن رسميا انضمامه إلى سباق الرئاسة الأميركية

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ انضمامه بشكل رسمي إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأميركية.
وكان بلومبرغ، الذي ظل رئيسا لبلدية نيويورك على مدى 12 عاما، قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ويذكر ان مجلة فوربس تصنف بلومبرغ بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.
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