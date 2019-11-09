سفير ألمانيا بروسيا:الاتحاد السوفياتي لعب دورا حاسما في نجاح سقوط جدار برلين

أكد سفير ألمانيا لدى روسيا، جيزا أندرياس فون جيير، انه "سنكون دوما ممتنين للاتحاد السوفيتي لحقيقة مفادها انه لم يتدخل ولم يعرقل في تشرين الثاني 1989 الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".
ورأى ان "الاتحاد السوفياتي لعب دورا حاسما في نجاح سقوط جدار برلين والتغييرات في ألمانيا الديمقراطية التي حدثت بسلام ودون استخدام القوة". وقال: "أنحني لشجاعة وحماس جميع أولئك الذين وضعوا بشكل سلمي حدا للاضطهاد في عام 1989. واليوم ينبغي علينا توخي الحذر حتى وان اختلفنا بوجهات النظر على بعض القضايا المهمة لكي لا نقارن تحديات اليوم بالعبء الثقيل الذي حملته شعوب أوروبا خلال الحرب الباردة".
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