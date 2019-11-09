مقتل شخص ودمار 100 منزل جراء حرائق الغابات في أستراليا

اعلنت السلطات في ​أستراليا​ إنها عثرت على جثة شخص وإن 100 منزل على الأقل تعرضت للدمار جراء اجتياح ​حرائق الغابات​ شرق البلاد. وأوضح رئيس الإدارة ‭‬‬شين فيتسيمينس لهيئة الإذاعة الأسترالية أن أوضاعا أكثر خطورة مرتبطة ب​الحرائق​ متوقعة اليوم السبت. وتواجه أستراليا الآن أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة. وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في ​نيو ساوث ويلز​ عددا قياسيا من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.

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