شركة الكهرباء الإثيوبية تعلن عن بدء تشغيل سد مائي جديد بعد شهرين

لفتت شركة الكهرباء الإثيوبية الى أن "مشروع الطاقة المائية ”غينالي داو 3“ الجاري بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا سيبدأ تشغيله بالكامل بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبارات اللازمة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية أبراهام بلعي أن "المشروع اكتمل الآن بنسبة 99%"، وأن "السد تبلغ قدرته 254 ميغاوات من الكهرباء".
يذكر أنه تم إطلاق السد عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وطوله 426 مترًا، وقدرة استيعابه 2.5 مليار متر مكعب من المياه، ومتوقع أن يزيد طاقة توليد الكهرباء من 4.260 إلى 4.514 ميغاوات، وتبلغ تكلفته نحو 450 مليون دولار.
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