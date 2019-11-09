شركة الكهرباء الإثيوبية تعلن عن بدء تشغيل سد مائي جديد بعد شهرين

لفتت شركة ​الكهرباء​ الإثيوبية الى أن "مشروع ​الطاقة​ المائية ”غينالي داو 3“ الجاري بناؤه في الجزء الجنوبي الشرقي من ​إثيوبيا​ سيبدأ تشغيله بالكامل بعد شهرين عند الانتهاء من الاختبارات اللازمة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية أبراهام بلعي أن "المشروع اكتمل الآن بنسبة 99%"، وأن "السد تبلغ قدرته 254 ميغاوات من الكهرباء".

يذكر أنه تم إطلاق السد عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار، وطوله 426 مترًا، وقدرة استيعابه 2.5 مليار متر مكعب من ​المياه​، ومتوقع أن يزيد طاقة توليد الكهرباء من 4.260 إلى 4.514 ميغاوات، وتبلغ تكلفته نحو 450 مليون ​دولار​.