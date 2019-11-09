نعيم عون: لا مشاكل بين بنات رئيس الجمهورية شخصيا بل الخلاف السياسي

أكد القيادي السابق في ​"التيار الوطني الحر"​ ​​نعيم عون​ أن "المشاكل باتت علنية بين القيادات العونية"، عازيا الأسباب الى "الزلزال الذي يضرب كلّ القوى السياسية منذ انطلاقة ​الثورة​، ومن بينها التيار الحرّ الذي كان أكثر تأثراً بما حصل".

ورأى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "التداعيات ستبرز بشكل أكبر بعد ​تشكيل الحكومة​ العتيدة"، مشددا على أن "لا مشاكل بين بنات ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الثلاث على المستوى العائلي أو الشخصي، لكنّ الخلاف السياسي بينهنّ بات واضحاً"، مشيراً إلى أن "النقمة عارمة من قبل كلودين وميراي على رئيس التيار ​جبران باسيل​، بسبب خروجه عن مبادئ وقيم الرئيس عون".