نعيم عون: لا مشاكل بين بنات رئيس الجمهورية شخصيا بل الخلاف السياسي

أكد القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" نعيم عون أن "المشاكل باتت علنية بين القيادات العونية"، عازيا الأسباب الى "الزلزال الذي يضرب كلّ القوى السياسية منذ انطلاقة الثورة، ومن بينها التيار الحرّ الذي كان أكثر تأثراً بما حصل".
ورأى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "التداعيات ستبرز بشكل أكبر بعد تشكيل الحكومة العتيدة"، مشددا على أن "لا مشاكل بين بنات رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاث على المستوى العائلي أو الشخصي، لكنّ الخلاف السياسي بينهنّ بات واضحاً"، مشيراً إلى أن "النقمة عارمة من قبل كلودين وميراي على رئيس التيار جبران باسيل، بسبب خروجه عن مبادئ وقيم الرئيس عون".
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