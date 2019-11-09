نديم الجميل: استبدلت كل الصور والشعارات المتعلقة بشخصي بالأعلام اللبنانية

أكّد النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أستنكر بشدة كل أشكال ​العنف​ والإعتداء على المواطنين المشاركين في الحراك السلمي، وقد تم إزالة كل الصور والشعارات المتعلقة بشخصي واستبدلت بالأعلام اللبنانية تفادياً لأي اشكال في ​المستقبل​".

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