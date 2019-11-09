شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: إعلام الإخوان ممول من قطر وتركيا ويتحدث باسم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية مختار نوح، إعلام الإخوان بأنه إعلام ممول من قطر وتركيا ويتحدث باسم إسرائيل، والدول المعادية لمصر.

وأشار "نوح"، إلى أن قنوات الإخوان التى تبث من قطر وتركيا أصبحت ضعيفة وليس لها أى تأثير، موضحًا أنه كلما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات قومية ومصانع وتوسع فى التنمية داخل سيناء يضعف ملف الإعلام الإخوانى.

وقال "نوح" ستظل قطر وتركيا وغيرهم يمولون إعلام الإخوان، كما أن جماعة الإخوان ستظل لديها تركيز على الملف الإعلامى بكل أنواعه سواء "القنوات أو على السوشيال ميديا" لأنه ليس أمامها سوى هذا الملف وخاصة بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية فى أحبطت إرهابها على أرض الواقع.